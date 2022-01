Albiach (comuns) pide acabar con el régimen de 'licencias por edad' del Parlament

Reclama que se convoque una Mesa ampliada y que un órgano externo controle el Parlament

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido acabar con el régimen de 'licencias por edad' en la Cámara catalana que permite que haya funcionarios que cobren sin trabajar durante tres años, después de que la Mesa del Parlament lo acordase por unanimidad el pasado 21 de diciembre.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, también ha pedido que se celebre una Mesa ampliada, ya que no hay ningún miembro de su formación en el órgano rector, y ha explicado que así podrían exponer sus propuestas: acabar con el régimen de 'licencias por edad' y que haya un órgano externo de control del Parlament.

En el Parlament hay hasta 21 trabajadores que se han acogido a este régimen de 'licencia por edad', que supone que si llevan más de 15 años trabajando en el Parlament y tienen más de 60 años pueden cobrar sueldos sin trabajar por un periodo de tres años, lo que se traduce en una partida de 1,7 millones de euros al año.

"Estos privilegios son inexplicables e insostenibles desde el punto de vista ético y moral. No es normal cobrar sin trabajar: no es normal ahora y no lo ha sido nunca", ha censurado Albiach, que ha criticado que la Mesa aprobase por unanimidad mantener este régimen de licencias por edad y que a raíz de una investigación periodística se planteen cambiarlo.

Ha calificado de maquillaje el acuerdo adoptado el 21 de diciembre, que rebajaba de cinco a tres años el periodo que duraba esta 'licencia por edad', y ha lamentado "que este cambio haya venido a golpe de titular y no por la convicción democrática" de los grupos políticos que forman parte de la Mesa del Parlament.

Además, ha concretado que el Parlament debería de ser sometido a un control externo porque "el que controla no puede ser el controlado", por lo que propondrán que la Cámara se somera a un convenio con la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (Gaip), un órgano especializado e independiente elegido por mayoría de tres quintas partes del Parlament.

AUMENTO DE SUELDO DE LOS DIPUTADOS

Albiach también se ha posicionado en contra de una posible aumento del salario de los diputados, a raíz de que la parte de las dietas haya comenzado a tributar y por lo tanto hayan bajado el sueldo neto que perciben.

"Lo que propone la presidenta del Parlament es compensar la parte tributada con una subida de salario. Estamos radicalmente en contra", ha asegurado la líder de los comuns, que considera que los sueldos de los diputados deben parecerse más a la media de los salarios de los catalanes.

También ha criticado el pacto entre ERC, Junts y PSC para para la renovación de cargos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), porque cree que "en muchos casos ha primado la afinidad política" en lugar de criterios profesionales, y ha acusado a estas formaciones de permitir la politización de este organismo.

PIDE COMPARECER A ELENA

Albiach ha censurado también que el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, "no ha dado ni un solo motivo técnico" sobre la renovación de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, y ha pedido que comparezca cuanto antes para dar explicaciones al respecto.

Para Albiach, esta decisión ha sido discrecional y "si no es un castigo se parece mucho", y ha sostenido que el hecho de que este asunto no haya provocado rifirrafes entre los socios del Govern demuestra que se ha seguido un criterio político a la hora de cambiar la cúpula de la policía catalana, en sus palabras.

Ha calificado de escandaloso que se haya "castigado al responsable de corrupción del cuerpo, que investigaba temas que afectan a miembros del Govern", en referencia al traslado del exjefe de investigación cirminal Toni Rodríguez a Rubí (Barcelona).

También ha acusado a la Conselleria de Interior de intentar "vetar a algunos periodistas" que investigan sobre este tema, en referencia al comunicado del Consell Profesional de TV3 que decía que el Departamento había intentado evitar la presencia de una periodista de la cadena pública en un encuentro entre responsables de la Conselleria y la prensa sobre los cambios en la cúpula.