Albiach (Comuns) presiona a Illa para que los pisos de protección oficial no pasen al libre mercado

Tarafa (Comuns) dice que llevarán la reserva del 30% a todas las zonas tensionadas de Catalunya

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha fijado como "próximo objetivo" para su formación acordar con el Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que los pisos de protección oficial no pasen al libre mercado.

"El próximo acuerdo entre Comuns y Govern tiene que ser que todos los pisos de protección oficial que ya tenemos en Catalunya no pasen al libre mercado", ha anunciado Albiach en el acto de los Comuns y BComú 'Les nostres cases, el seu negoci' en la plaza de Les Glòries de Barcelona, junto al ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun.

Albiach se ha pronunciado así tras el acuerdo de este viernes de la formación con el Govern de duplicar la tasa turística en Catalunya, que prevé que el 25% de los recursos que genere se destinen a políticas de acceso a la vivienda.

"No tiene ningún sentido ir llenando la cesta mientras, por otro lado, se va vaciando", ha añadido la dirigente de los Comuns.

También ha reclamado de nuevo el cese inmediato del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y "más autonomía estratégica" tras la disputa de este viernes en la Casa Blanca entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

GEMMA TARAFA

Por su parte, la concejal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona y coordinadora de los Comuns, Gemma Tarafa, ha defendido que llevarán a todas las zonas tensionadas la reserva del 30%: "Si Barcelona ha podido, pese a las trabas de Collboni, tenemos que poder hacerlo en todas las zonas de Catalunya".

"No olvidemos que el PSOE no hace políticas de vivienda si no le obligamos a hacerlas", ha recordado, a la vez que ha sostenido que obligarán a los socialistas, textualmente, a escoger en qué lado de la historia quieren estar.