Albiach (Comuns) ve a un Illa triunfalista y que sus anuncios "no se están notando en el día a día"

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha calificado de triunfalista el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el debate de política general (DPG) este martes en el Parlament, y ha asegurado que los planes del Govern "no se están notando en el día a día de la ciudadanía".

En una rueda de prensa en la Cámara tras el DPG, ha dicho que el Govern "se queda a medio camino" y ha afirmado que la desigualdad en Catalunya no se está reduciendo, y lo ha ejemplificado con los índices de pobreza infantil o sobre el poder adquisitivo de los catalanes.

Sobre los anuncios en materia de vivienda, ha lamentado que sean anuncios a largo plazo, según ella: "¿Qué le decimos a toda la gente que ahora mismo no puede pagar su alquiler y no puede pagar su hipoteca? Nosotros lo que le pedimos al presidente es que no haga esperar 5 años a esa gente".

SANCIONES A PROPIETARIOS

Por ello, le ha exigido imponer sanciones a los propietarios que incumplan la ley de vivienda: "Debe atreverse, de una vez por todas, a hacer cumplir la ley, porque hacer anuncios es gratis", ha afirmado.

Finalmente, ha advertido que "la mejor forma de prevenir incendios es proteger a los agricultores", en referencia a la apuesta de Illa sobre la gestión forestal, y ha lamentado que Illa haya criticado el negacionismo climático a la vez que, en sus palabras, sigue empeñado en ampliar el Aeropuerto de Barcelona.