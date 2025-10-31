Albiach (Comuns) vincula negociar las cuentas catalanas a acuerdos en educación, salud y movilidad

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha vinculado este viernes una futura negociación con Govern por los presupuestos para 2026 con acuerdos en educación, salud y movilidad y, sobre vivienda y la ley para que ayuntamientos veten las compras especulativas, cree que en Catalunya la oferta está "secuestrada".

"En vivienda ha ido cumpliendo. Ahora lo que nos falta es qué pasa con la salud mental, el despliegue de la ley de salud bucodental, qué ocurre con los comedores escolares, con la escuela inclusiva o con las clases de refuerzo que pactamos de catalán, de inglés y de matemáticas", ha dicho sobre los acuerdos con Govern en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha añadido también a la movilidad entre las demandas y ha expresado que "de momento" no se están negociando presupuestos en Catalunya ya que, según ella, no tendría sentido que los Comuns firmaran un nuevo acuerdo con Govern sin saber si se están cumpliendo los anteriores.

Sobre el anuncio de este jueves de que los Comuns registrarán una proposición de ley para que los ayuntamientos de Catalunya tengan las herramientas para que prohibir las compras especulativas de vivienda, ha insistido en que las segundas residencias fuera del domicilio principal del comprador quedarían fuera del objeto de la ley.

También las compras para familiares directos y los domicilios que se hereden: "Tenemos la oferta de vivienda secuestrada. O sea, el 60% de las compras que se realizan se pagan al contado.¿Quién puede pagar 300.000, 400.000, 500.000 hasta un millón de euros que puede costarte en una vivienda en Barcelona o en algunos puntos de Catalunya? Esto no son personas de pie. Esto son o rentistas o fondos buitres".