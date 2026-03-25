Albiach (Comuns) visita el Port de Tarragona para conocer sus proyectos logísticos

Imagen de la visita de la líder de En Comú Podem, Jéssica Albicah, al Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha visitado este miércoles el Port de Tarragona, junto al presidente de la autoridad portuaria, Santiago J. Castellà, para conocer los proyectos estratégicos que el puerto "está impulsando para convertirse en un hub logístico de referencia en el noroeste peninsular", explica la infraestructura en un comunicado.

Durante la visita, Castellà ha expuesto las principales líneas de trabajo del Port de Tarragona, además del rol que el recinto portuario tiene como motor económico en el conjunto de Catalunya, el área de Tarragona y de su zona de influencia.

También se han presentado algunos de los proyectos principales del puerto, como es la construcción de la terminal Guadalajara-Marchamalo o de la terminal marítima polivalente, que "abrirán grandes oportunidades para las empresas del territorio".