Albiach sobre los pactos ofrecidos por PSC y ERC: "El cambio viene de la mano de los comuns"

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha considerado que los diferentes ofrecimientos del PSC y ERC para pactar con los comuns y formar gobierno tras las elecciones del 14F son un reconocimiento de que "el cambio en Catalunya viene de la mano de los comuns".

"Vemos que por un lado y otro nos están tirando los trastos porque todos quieren que formemos parte del Govern, y esto es lo que reconoce que el cambio en Catalunya pasa por que los comuns estén" en él, ha dicho en rueda de prensa telemática este lunes, tras ser preguntada por las declaraciones de la viceprimera secretaria del PSC y número 2 por Barcelona, Eva Granados, en las que apostaba por pactar con los comuns y gobernar con ellos si el PSC gana el 14F.

Albiach ha dicho que tanto esta oferta como la del vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, es una señal de que los comuns proponen "soluciones" y que forman buenos gobiernos.

De todas formas ha dicho que no se quiere anticipar a ninguna fórmula y que lo que piden es "un gobierno que ofrezca soluciones, que esté cohesionado, que sea de izquierdas, y que dé soluciones progresistas a todas las crisis que hay sobre la mesa".

Sobre la propuesta de Aragonès de formar un Govern con Junts, PDeCAT, CUP y comuns si ERC gana las elecciones, Albiach le ha respondido que sabe que eso no pasará y le pide que no les haga perder el tiempo con propuestas que no llegarán a ningún sitio: "JxCat y los comuns somos inversamente proporcionales, de hecho nosotros queremos echar a JxCat de la Generalitat. Somos incompatibles y contradictorios en un gobierno".

"Lo somos porque nosotros somos los del diálogo y ellos los de la confrontación. Nosotros los de la Catalunya tolerante, abierta y diversa, y ellos se están arrinconando cada vez más en posicionamientos más sectarios", ha zanjado.

SALVADOR ILLA

Albiach ha traslado su preocupación sobre que, en un escenario de incertidumbre, en medio de la tercera ola de coronavirus y con problemas en la campaña de vacunación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se haya presentado como candidato a las elecciones catalanas por el PSC.

"Necesitamos un ministro que esté las 24 horas, los 7 días de la semana y volcado al 100% en la lucha contra la pandemia. Quiero trasladar nuestra preocupación porque en momentos así lo que interesa no es pensar en intereses electoralistas, sino como hacer frente a la pandemia", ha incidido.

Por último, preguntada sobre si Salvador Illa debería dejar ya el Ministerio de Sanidad o esperar al inicio de la campaña, Albiach ha dicho que esa es una decisión que le corresponde tanto a Illa como al PSOE y al PSC, pero que le preocupa.