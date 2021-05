Albiach rompe la negociación con ERC hasta que garantice que Junts no estará en el Govern

Aragonès replica que hay que explorar "todas las posibilidades" para evitar la repetición electoral

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado este jueves que su formación rompe las negociaciones con ERC de cara a la investidura porque los republicanos no se han comprometido a que Junts no entre en el Govern en ningún momento de la legislatura: "Damos por rotas las negociaciones hasta que se comprometa a que Junts no entra en el Govern ni ahora ni durante la legislatura".

Lo ha dicho en la sesión de control durante el pleno del Parlament, en la que ha vuelto a pedir al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, que apueste por un gobierno progresista sin la formación de Carles Puigdemont, ya que cree que es el único escenario viable.

Según ella, hay tres escenarios ahora mismo: repetir elecciones, que ve como un "insulto a la ciudadanía"; un nuevo Govern entre ERC y Junts, que cree que acabará dividido como en la última legislatura, y la tercera opción es la que considera que puede funcionar y se trata de un gobierno progresista que trabaje para la ciudadanía.

Albiach ha reconocido que el sábado Aragonès "se movió, dio un paso", al proponer un Govern en solitario tras el desacuerdo con Junts en las negociaciones para hacer un Ejecutivo de coalición, y que por eso los comuns accedieron a comenzar a conversar con los republicanos.

"Hemos trabajado con voluntad firme para que en este país no se escuche tanto el ruido de las sillas", sino de cómo salir de la crisis provocada por la pandemia, pero ha acusado a Aragonès de haber mantenido este compromiso solo cuatro días, después de que el miércoles ERC, Junts y la CUP llegaran aun pacto de mínimos para tratar de desbloquear las negociaciones.

La líder de los comuns en la Cámara catalana ha emplazado a Aragonès a decidir "si quiere ser un presidente de verdad o un presidente tutelado, si quiere blindar los servicios públicos o que Junts acabe llevando Educación y Sanidad, y tiene que decidir si cree en la mesa de diálogo o no".

"GENERAR CONSENSOS"

Aragonès ha replicado que hay que "buscar las maneras de desbloquear" la investidura y evitar la repetición electoral, y por eso ha apelado a la mayoría amplia que, según él, conforman ERC, Junts, la CUP y los comuns.

"Tenemos que poder explorar en los próximos días todas las posibilidades para evitar la repetición electoral", ha defendido, y ha pedido a Albiach no romper las negociaciones y buscar la solución para evitar la repetición electoral.

El dirigente republicano ha agradecido a los comuns haberse implicado en las negociaciones para intentar desencallar la investidura pero ha advertido a Albiach de que la "aritmética es la que es".

"A partir de aquí tenemos que poder ver cómo podemos generar estos consensos", y ha añadido que queda poco más de una semana para evitar la repetición de las elecciones y ha expresado su convicción de que se logrará un acuerdo.

