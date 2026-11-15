Albiol (PP) pide que la Armada intervenga en Canarias para evitar más cayucos

El candidato del PP, Xavier García Albiol - Alberto Paredes - Europa Press

TARRAGONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, ha pedido que la Armada intervenga en la frontera con aguas internacionales en las Canarias, en la isla de El Hierro, para controlar los "barcos nodriza que están trayendo, que están arrastrando a los cayucos que forman parte de mafias" que llevan inmigración irregular a España.

"La única política de inmigración del Gobierno de España es la política de acoger a estas personas y que sean bienvenidas", ha dicho este domingo en un acto en el barrio Mas Pellicer de Reus (Tarragona).

Ha cifrado en más de 4.000 los llegados de forma irregular a la isla los últimos dos días, y ha pedido que la activación de la Armada sea independiente de la activación de Frontex.

"UN PROBLEMA MUY SERIO"

"Si esto sigue así va a haber un problema muy serio", y ha considerado que España no tiene capacidad de acogida de todos los inmigrantes que entran los últimos días, un diagnóstico contrario al que, según él, hacen el Gobierno y la izquierda.

Considera que "es imposible. No lo puede hacer Canarias, no lo pueden hacer el resto de comunidades y, evidentemente, Catalunya tampoco", y ha añadido que hacen falta medidas contundentes.

MAS PELLICER

Albiol ha hecho referencia al barrio de Mas Pellicer, donde ha hecho el acto y donde "hay una parte importante de personas que se han instalado, que han ocupado viviendas" con total impunidad, según él.

"De cada 10 ocupaciones que se producen en el conjunto de España, 4 se producen en Catalunya", ha dicho, y ha advertido de que la mayoría de personas que ocupan viviendas son conflictivas, sean inmigrantes o personas con nacionalidad española.

Ante eso, asegura que el PP sabe "diferenciar perfectamente" las personas que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y que tienen un problema social de la gente que, en cambio, se dedica a ocupar como modo de vida o que forman parte de mafias de ocupación ilegal, ha dicho.

"Estos requieren una respuesta contundente y requieren una respuesta judicial inmediata. Y este es nuestro objetivo", ha prometido.