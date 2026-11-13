Albiol (PP) propone a Colau un debate "cara a cara" sobre vivienda para confrontar modelos

Xavier García Albiol - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha propuesto formalmente celebrar un debate "cara a cara" centrado exclusivamente en el acceso a la vivienda con la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, para confrontar modelos.

Según ha informado el PP de Catalunya en un comunicado este viernes, la oferta se ha trasladado mediante una carta firmada por su secretario general y director de campaña, Juan Fernández, y dirigida al director de campaña de Frente Amplio, David Cid.

El partido ha trasladado su plena disposición a pactar con el equipo de Colau el lugar, la fecha y el formato del encuentro para facilitarlo durante la campaña de las elecciones generales, y queda a la espera de respuesta para concretar una cita que "permitiría situar la vivienda en el centro de la campaña electoral en Barcelona".

DOS MODELOS DE VIVIENDA

Los populares plantean el debate como una oportunidad para confrontar públicamente dos modelos diferentes: el que representa Colau, marcado por su etapa al frente del Ayuntamiento de Barcelona, y el de Albiol, basado en "facilitar el acceso, aumentar la oferta y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios".

Para el PP de Catalunya, la cita supone una oportunidad para que los ciudadanos conozcan de primera mano las soluciones ante la crisis de acceso a la vivienda, "especialmente grave en Barcelona y su área metropolitana" y que afecta a jóvenes, familias y clases medias.

Asimismo, en la misiva sostienen que un debate abierto y directo entre ambos candidatos "contribuiría a enriquecer el debate público y permitiría visualizar las diferencias entre los dos proyectos políticos".