El alcalde de Belén acompañará a Collboni en el encendido de la iluminación navideña en Barcelona

Archivo - Una persona pasa por el Paseo de Gracia, con las luces de Navidad recién colocadas, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Belén, el palestino Nicola Canawati, asistirá este sábado a la ceremonia de encendido de la iluminación de Navidad de Barcelona invitado por el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, con quien pulsará el botón que dará pie al encendido con un espectáculo en el paseo de Gràcia.

"El acto de encendido de este año de la mano del alcalde de Belén quiere ser también un símbolo del compromiso y la solidaridad de Barcelona", ha expresado Collboni en un comunicado de este jueves, donde se ha apuntado que la celebración de Navidad es una de las principales atracciones turísticas de Belén y que no se celebra desde el 2022 por culpa de la guerra en Gaza.

Canawati también firmará con Collboni un acuerdo de cooperación entre ambas ciudades en el marco del Distrito 11 Ciudades de Palestina, un memorándum de entendimiento similar al que ya se firmó con la también ciudad palestina de Ramala, para facilitar la colaboración en ámbitos como el desarrollo urbano, la planificación metropolitana y la gestión y el tratamiento del espacio público y de las zonas verdes, entre otros.

Además, el alcalde de Belén participará también en la Conferencia de Ciudades por el Mediterráneo, con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Barcelona, el próximo 26 de noviembre.

El primer edil de Barcelona tenía previsto, por su lado, visitar Belén el pasado mes de agosto en el marco de un viaje institucional a Israel y a varias ciudades palestinas de Cisjordania, pero las autoridades israelíes vetaron su entrada en el país.