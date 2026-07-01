El alcalde de Lleida afirma que la mayoría de heridos del autocar eran temporeros de la fruta

Autocar accidentado en la Rambla Ferran de Lleida este miércoles - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmado que la mayoría de los heridos en el autocar accidentado este miércoles en la Rambla Ferran de la ciudad eran temporeros que "se desplazaban al Segrià sur para trabajar en la campaña de la fruta".

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press al preguntársele por ello, en donde ha expresado que la totalidad de los 43 heridos (4 de ellos críticos y 7 menos graves) eran pasajeros del autocar.

"Ha sido por centímetros que no se han llevado por delante las personas que en ese momento estaban caminando por la Rambla, pero no hay heridos que hayan sido peatones", ha dicho.