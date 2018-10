El alcalde de Tarragona asegura que la presencia de Al Gore en la ciudad no le costará nada al ayuntamiento

Actualizado 25/11/2007 12:27:10 CET

El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), asegura que la posible presencia en la ciudad del ex vicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz Albert Arnold Gore para participar en el Simposio EuroMediterráneo de las energías, que se celebrará a principios de junio, no costará "ni un euro" al ayuntamiento, ya que la financiarán los patrocinadores.

En una entrevista a Europa Press, Ballesteros explicó que si la presencia del autor del documental 'An Inconvenient Truth' (Una verdad incómoda) --que ha convertido a Al Gore en un referente en la lucha contra el cambio climático-- "costara dinero, no importaría", ya que significa que Tarragona quiere apostar por la excelencia, las energías limpias y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Además, es un "potencial" para dar a conocer la ciudad a nivel mundial.

También considera que son "una gran oportunidad" para la promoción de la ciudad las candidaturas de Tarragona a ser Capital Europea de la Cultura en 2016 o a albergar los Juegos del Mediterráneo en 2017. Asimismo, Ballesteros cree que la celebración en 2008 del Año Jubilar es "un gran evento en el mundo Cristiano" y puede atraer un determinado tipo de turismo cultural.

DIFICULTADES HEREDADAS.

El alcalde socialista, por otra parte, reconoció dificultades respecto al proceso abierto contra el restaurante de El Fortí de la Reina, sobre el que pesa una orden judicial para su eliminación por incumplir con la normativa.

Ballesteros considera que este asunto está en un momento "muy complicado", aunque se están intentando "otras vías legales --desde el respeto a las decisiones judiciales"-- para solucionar este conflicto, pese a que las posibilidades son "ínfimas".

El alcalde socialista también admitió que determinadas "herencias complicadas", como el caso del Fortí de la Reina, del aparcamiento de Jaume I o de la financiación del consistorio por parte del anterior gobierno municipal, suponen dificultades para el nuevo ayuntamiento.

"Si queríamos invertir un 80% de la energía en construir a partir de nuevas propuestas, hemos tenido que dedicar el 60 ó el 70% a aderezar cosas del pasado, como el POUM, el Fortí de la Reina, Jaume I, facturas sin consignación o el déficit del transporte público, y menos energía de la que necesitaríamos para tirar adelante nuevas iniciativas", afirmó.

De todas formas, para Ballesteros, la reciente aprobación de los presupuestos, que contemplan inversiones de todo el mandato, supone "poner las bases" y "un punto de inflexión" para trabajar en los nuevos temas, como la brigada de intervención rápida, la eliminación de zonas azules o el enderezamiento del Plan general.

AUMENTO DE SUELDO JUSTIFICADO.

Precisamente, junto a la aprobación de los presupuestos por parte del equipo de gobierno --con el voto en contra de CiU y la abstención del PP--, se aprobó un incremento de sueldo de los ediles de alrededor del 30%, incluido el alcalde, a partir de 2008.

Ballesteros justificó este aumento de sueldo "poco criticado" en el hecho de que se dedicará "totalmente y en exclusiva" a la ciudad por primera vez en 20 años para un alcalde de Tarragona, recordó.

Al mismo tiempo, señaló que el aumento es "inferior" a la recomendación de entidades como la Federación Catalana de Municipios de Catalunya y la Asociación Catalana de Municipios de que en ciudades con más de 100.000 habitantes el alcalde cobre unos 90.000 euros anuales. "Yo me he quedado un 22% por debajo", apuntó.

Ballesteros remarcó también su intención de que la mayoría del gobierno municipal se dedique en exclusiva a la tarea "porque el cambio requiere mucha energía". Dejó claro así que no será "ni senador, ni diputado, ni nada más que alcalde de Tarragona". Para él, la ciudad tiene muchos "retos" y se deben transformar en "oportunidades" para hacer el territorio "más competitivo".

PROYECTOS DE FUTURO.

Respecto a proyectos concretos en marcha, explicó que espera que a partir de enero haya una solución para el aparcamiento de Jaume I, aunque admitió que "no existen garantías". Para él, lo prioritario es abrirlo y "después ya se pedirán responsabilidades". Este proyecto, del antiguo gobierno convergente, ha sextuplicado su coste y debió finalizarse hace cuatro años.

En el caso de la fachada marítima, se está consensuando con la Generalitat su trazado "abandonando la idea de Bofill y huyendo de enfrentamientos institucionales". También se trabaja en que su recorrido "no ahogue" los accesos del Puerto. De todas formas, la fachada no se materializará "hasta de aquí a tres o cuatro años".

Ballesteros también reconoció que las comisarías de los Mossos d'Esquadra no estarán listas cuando se efectúe su despliegue en Tarragona el 1 de noviembre de 2008, y acusó al anterior gobierno municipal de no poner los terrenos a disposición de la Generalitat "con tiempo suficiente" para poder hacer las construcciones.

De todas formas, afirmó que cuando se despliegue la Policía catalana lo hará en instalaciones provisionales, dejando claro que "no en barracones". Se prevé que las comisarías definitivas sean una realidad unos seis u ocho meses después del despliegue.

También está pendiente el acuerdo con el Gobierno central para el traspaso al ayuntamiento del edificio del Banco de España. El Estado pide unas compensaciones por ello y, según el alcalde, "si CiU nos deja" en unos dos meses se podría conseguir el acuerdo. Más lejano se sitúa el proyecto de apertura de El Corte Inglés, que no cree que abra hasta mediados de 2009.

Por otro lado, se está hablando con los vecinos "que lo ven con buenos ojos" para que el edificio actual de la prisión de Tarragona sea la sede de las delegaciones de la Generalitat, una vez se haya hecho su traslado hacia el 2010.

Según Ballesteros, este proyecto es importante para la "capitalidad" de Tarragona y para "evitar tentaciones" y que se marchen de la ciudad. Así, ante las peticiones de Reus de ser cocapital del Camp, el socialista afirmó que "la cocapitalidad no existe, porque la capital es Tarragona y no hay nada que añadir".

Igualmente, rechazó "hacer batallitas de campana" por la gestión del aeropuerto de Reus. Pese a que no figura, en principio, en el consejo de administración del futuro ente territorial que lo gestionará, aseguró que el Ayuntamiento de Tarragona "estará presente de alguna forma" en la toma de decisiones. "El Ayuntamiento de Reus no está en el consejo del Puerto de Tarragona y no ha hecho de ello una cuestión de bandera", recordó.

El anterior alcalde tarraconense, Joan Miquel Nadal, fue el presidente del Consorcio del Camp de Tarragona, un órgano que se encargó de la potenciación del aeropuerto de Reus y se enfrentó a su homónimo reusense en varias ocasiones por este tema. El ente, de hecho, iniciará su reformulación a partir de la próxima semana y se desvinculará, en principio, de las cuestiones aeroportuarias.