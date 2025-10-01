Alegría y Niubó anuncian que Catalunya acogerá en 2026 un congreso de competencias lectora y matemática

La consellera Esther Niubó; el alcalde de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Marc Giribet; y la ministra Pilar Alegría, a su llegada a la escuela Josep Pla este miércoles. - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

La consellera reitera el compromiso con "la excelencia y la equidad educativa"

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciado que se está trabajando con la Conselleria que Catalunya acoja en 2026 el segundo congreso 'Avanzando en refuerzo de las competencias lectora y matemática', que este 2025 se celebró en Oviedo.

Lo han dicho este miércoles durante su visita al Escola Josep Pla en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde Alegría ha señalado que el congreso trata de cómo mejorar el conocimiento de esas competencias básicas y que todavía se está cerrando la fecha.

"Espero que podamos seguir trabajando en este plan, que esperemos que traiga esa mejora, especialmente para los niños y las niñas, que al final es para quienes trabajamos todas las administraciones", ha expresado la ministra.

PRIORIDAD EDUCATIVA

Asegura que para el Gobierno es "prioritario" mejorar la calidad educativa y la igualdad de oportunidades es un objetivo prioritario y defiende que se ha mejorado de manera histórica, en sus palabras, los presupuestos y la inversión que se destina a esta materia.

En el caso de Catalunya, señala que este 2025, por parte del Gobierno de España, va a recibir algo más de 45 millones de euros para poder desplegar programas como el de mejorar la competencia matemática y la lectora, y la puesta por la educación inclusiva.

Considera que para que la educación y la comunidad educativa funcione bien "es fundamental e imprescindible esa buena coordinación entre administraciones".

"BUENAS PRÁCTICAS"

La escuela que han visitado, que es pública y de dos líneas, tiene un total de 362 alumnos (112 de Infantil y 250 de Primaria); y en ella Alegría y Niubó han conversado con el equipo directivo y los alumnos y han visitado las diferentes aulas e instalaciones.

Para Alegría, es un "centro absolutamente referente", especialmente en la comarca del Baix Llobregat; celebra haber podido conocer las buenas prácticas educativas que se despliegan en él; y ha trasladado y reconocimiento y agradecimiento al profesorado, equipo directivo y a las familias.

Por su parte, Niubó ha reiterado el compromiso del Govern y del Gobierno con "la excelencia y la equidad educativa", y cree que esta escuela es un ejemplo de buenas prácticas, ya que hace muchos programas dirigidos al fomento de la lectura y de las matemáticas.

En la visita también ha estado el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, que ha destacado los proyectos que están realizando las escuelas para mejorar los resultados, y cree es "un buen trampolín para que la sociedad del mañana avance con garantías".

PROTESTA DOCENTE

Un grupo de 8 docentes convocados por Ustec·Stes se han concentrado ante el centro a la llegada de la ministra y la consellera para reclamar una mejora de sus condiciones laborales, cantando lemas como 'Basta de maltrato al colectivo docente'.

La consellera y la ministra se han acercado para hablar con los concentrados: piden recuperar el poder adquisitivo perdido por los docentes y piden "una negociación real".