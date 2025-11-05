Alejandro Fernández (PP) afirma que Illa es el "procesista más entusiasta" de toda Catalunya

Archivo - El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de ser el "procesista más entusiasta de toda Catalunya" porque, según él, llegó a la Generalitat para pasar página y superar el 'procés' y lo está perfeccionando en sus rasgos más definitorios.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern este miércoles en el Parlament, donde ha criticado que tanto Illa como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Junts "engañan a la ciudadanía con objetivos imposibles que solo generan frustración cuando no llegan", y ha añadido que después culpan a los demás de sus fracasos.

"POLTRONAS"

Fernández ha expresado que le llama la atención la ruptura de Junts con el PSOE y que haya altos cargos de los de Carles Puigdemont que sigan en sus "poltronas" en empresas y organismos estatales, y ha citado al comunicador Miquel Calçada y al economista Ramon Tremosa, entre otros.

"Todos ellos entusiastas partidarios de la teoría del 'España estado opresor', que siguen cobrando generosamente del estado opresor, que como ya se ha dicho, lo que se dice oprimir, oprime de pena", ha ironizado el diputado popular.

También ha comparado el desacuerdo entre Junts y PSOE con "esas parejas de la farándula que van a la tele a decir 'nos hemos dado un tiempo', pero siguen cobrando juntos la exclusiva".