Illa reprocha a Alejandro Fernández (PP) hablar de "poltronas" mientras Mazón sigue como diputado

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la sesión de control al Govern en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado al líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que hable de que el PSOE y Junts pactaron "poltronas" mientras el presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha decidido mantener su acta de diputado en las Cortes Valencianas.

"Después de Valencia, después de lo que hemos visto esta semana pasada, que hable usted de poltronas... le ha fallado la finura política", ha dicho Illa en la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles.

"Sé que usted es valiente. Incluso dentro de su partido. Séalo y diga qué piensa de esto. Pero hoy ha fallado. Hoy no era día para hablar de poltronas. Sobre todo usted, que es del Partido Popular, me parece", ha añadido el presidente.

FUNERAL DE ESTADO

También se ha referido a la dana en Valencia en su respuesta al líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, que le ha reprochado el "fanatismo climático" de su Govern, y ha criticado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, no asistiera al funeral de Estado por las víctimas.

"Hablar de fanatismo climático tras el funeral de la dana donde, por cierto, no vi al líder de su partido... Ni capacidad para acompañar a familiares de 229 personas que perdieron la vida... Hablar de fanatismo climático después de aquello, cuando ustedes en su fugaz paso por el gobierno valenciano desmantelaron la oficina de protección civil...", ha expresado Illa.

AEROPUERTO DE BARCELONA

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha criticado en su turno que la dimisión de Mazón haya llegado "un año demasiado tarde y tras 229 muertos", y ha advertido a Illa de las consecuencias para Catalunya del cambio climático, reprochándole que defienda luchar contra el mismo mientras mantiene su apuesta por ampliar el Aeropuerto de Barcelona "Todo un oxímoron, presidente".

Illa ha rechazado las acusaciones de negacionismo climático, una exageración improcedente, a su juicio, y se ha opuesto a que la lucha contra el cambio climático deba implicar decrecimiento económico: "Es compatible una economía que crezca, que genere prosperidad, que esta sea compartida territorial y socialmente, pero que lo haga con respeto al medio ambiente", ha zanjado.