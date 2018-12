Alejandro Fernández (PP): "Un conseller que no defiende a Mossos no puede seguir en el cargo"

Publicado 07/12/2018 10:24:00 CET

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reprochado al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que haya cuestionado la actuación de los Mossos d'Esquadra en las manifestaciones del jueves en Girona y Terrassa (Barcelona): "Un conseller que no defiende a Mossos y el orden no puede seguir en el cargo".

En un apunte de Twitter de este viernes recogido por Europa Press, el líder popular ha defendido que los agentes "hicieron su trabajo para garantizar el derecho de manifestación".

Buch ha considerado que las cargas policiales del domingo han dejado imágenes que no corresponden a una policía democrática y ha añadido: "A mí no me temblará el pulso para actuar".