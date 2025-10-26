Alejandro Fernández (PP) dice que Rull "se equivoca gravemente" en su enfoque sobre Vox y AC

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha dicho este domingo que el presidente del Parlament, Josep Rull, se "equivoca gravemente en su enfoque sobre los discursos de Vox y AC".

En un apunte en X recogido por Europa Press ha defendido que "el único límite en el debate parlamentario es la ley, no su personal criterio sobre lo que es o no ofensivo" y ha criticado que no puede ser que Rull pase cada pleno interrumpiendo a los oradores, textualmente.

Ha afirmado que si un discurso incurre en calumnias, injurias o otro delito contra el honor, a su parecer, son los tribunales donde hay que denunciarlo: "a mí me han llamado de todo desde el atril del Parlament, y no me paso el día lloriqueando como un preescolar", ha sentenciado.