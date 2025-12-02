Alejandro Fernández (PP) ve "una decisión desagradable pero correcta" sacrificar jabalíes por PPA

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado este martes que el sacrificio masivo de jabalíes para controlar la peste porcina africana (PPA) es "una decisión desagradable, pero correcta".

"Y sí, asumo que si la hubiéramos tomado nosotros tendríamos una manifa en nuestra sede con pancartas de Peppa Pig y su familia", ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha hecho este martes un llamamiento a cumplir con las restricciones por la PPA y ha lamentado la sobrepoblación de jabalíes en Catalunya, por lo que ha instado a "reducir de forma drástica" el número de ejemplares.