Alerta Solidària dice que "no hay razones para oponerse" a amnistiar a CDR de la 'Operación Judas'

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de abogados Alerta Solidària ha afirmado que "no hay razones para oponerse" a la aplicación de la Ley de Amnistía a los CDR de la 'Operación Judas' tras el pronunciamiento del Abogado general de Unión Europea, Dean Spielmann, este jueves, en la que ha avalado la mayor parte de esta ley.

En un comunicado, la organización subraya que el informe de Spielmann --que no es vinculante, pues precede a la resolución final que adoptará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)--, acostumbra a ser seguido y sirve para establecer los marcos de debate técnico y jurídico que hay que resolver.

El informe, recuerdan, constata que "ni la Ley de Amnistía, ni su aplicación en el caso" de la 'Operación Judas' son contrarios al derecho comunitario ni desvirtúan la lucha antiterrorista de la Unión Europea.

Por todo ello, lo acogen "con satisfacción y a la vez con prudencia", dado que no se trata de la resolución definitiva, que esperan que llegue pronto.

En este sentido, el colectivo asegura que fuentes del Tribunal han avanzado que esta resolución podría llegar "en un mes o dos" y, si acoge las tesis del Abogado General, devolverá el caso a la Audiencia Nacional con las respuestas.