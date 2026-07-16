Alerta Solidària pide a la AN el archivo de las actuaciones contra los CDR tras el fallo del TJUE

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La abogada de Alerta Solidària, Eva Pous, ha pedido este jueves a la Audiencia Nacional (AN) "el archivo inmediato" de las actuaciones contra los Comités de Defensa de la República (CDR) tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"La resolución da pie a lo que defendíamos, que el caso era amnistiable, que los compañeros de los CDR no pueden ser juzgados en la Audiencia Nacional. La única cosa que puede hacer la ANC, sin ningún tipo de maniobra dilatoria, debe ser el archivo inmediato de las actuaciones", ha afirmado en una rueda de prensa.

Aunque desconoce qué paso dará la AN y si intentará o no alargar el proceso, ha subrayado que el TJUE deja claro que el caso es "amnistiable" al no apreciar daños y vulneraciones de derechos graves.