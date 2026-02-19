Alertan de la expansión de especies con "alta capacidad colonizadora" en la península ibérica

Archivo - Plantación mixta de pino y eucalipto en una parroquia de A Montaña lucense en Candaido, A Fonsagrada a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio con participación del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) ha detectado la expansión de especies con "alta capacidad colonizadora" en ambientes perturbados o degradados en la península ibérica.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Plants', ha identificado como colonizadoras especies exóticas invasoras como el ailanto, así como formaciones dominadas por especies oportunistas favorecidas por la gestión forestal, como algunas especies de pinos, eucaliptos o acacias, informa el Creaf en un comunicado de este jueves.

La situación es "coherente" con la observada a nivel mundial a partir del análisis de más de 31.000 especies de árboles, que ha identificado una nueva era en los bosques de todo el mundo caracterizada por la homogeneización, la pérdida de biodiversidad y el debilitamiento de los ecosistemas.

El coautor de estudio e investigador del CSIC en el Creaf, Josep Peñuelas, ha apuntado que la dinámica tiene "consecuencias graves", porque incrementa el riesgo de incendios forestales, disminuye la biodiversidad y compromete la capacidad de los bosques para almacenar carbono a largo plazo.

ESPECIES RÁPIDAS Y LENTAS

El fenómeno se explica, en parte, porque las especies como los robles o los encinos tienen una madera más densa con hojas gruesas y raíces fuertes, por lo que crecen lentamente y necesitan más tiempo para establecerse; en contraposición, las especies oportunistas o colonizadoras actúan como "velocistas".

"Además, como crecen más rápidamente, esta expansión la ha favorecido la actividad humana, por ejemplo, repoblando zonas quemadas con pinos o promoviendo plantaciones de eucalipto para la producción de madera", apunta Peñuelas, que aclara que eso no significa que los pinos sean malos 'per se'.

Según el estudio, la tendencia se observa en todos los bosques de mundo y, en general, las especies más amenazadas suelen ser las especialistas de crecimiento lento.

Además, la homogeneización de los bosques afecta con especial dureza las regiones tropicales y subtropicales, donde se concentrará el futuro del riesgo para las especies que son "la columna vertebral" de estos bosques.