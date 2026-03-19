Aliança Catalana anunciará el 23 de abril su candidato por Barcelona

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana (AC) anunciará el próximo 23 de abril, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi, a su candidato por Barcelona para las próximas elecciones municipales de 2027.

Así lo ha anunciado la líder de la formación, Sílvia Orriols, este jueves en una rueda de prensa en el Parlament, en la que ha presentado al alcaldable en Amposta (Tarragona), el concejal no adscrito Èric Esteban, que hasta hace unas semanas formaba parte del grupo de Junts en el Ayuntamiento del municipio.

Preguntada por la coalición en Manresa (Barcelona) con Junts con el excandidato de Front Nacional, Sergi Perramon, Orriols ha explicado que Perramon propuso a Aliança i a Junts concurrir juntos a las municipales, y ha dicho: "Nosotros nos negamos porque el 'procesismo' ya hemos probado qué resultados tiene".