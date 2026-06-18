Aliseda reúne en Barcelona a 200 inversores y promotores para analizar el nuevo ciclo inmobiliario

El ceo de Aliseda, Eduard Mendiluce, durante la sesión - ALISEDA

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aliseda, consultora y asset manager inmobiliario, ha reunido en Barcelona a cerca de 200 inversores, promotores y profesionales del sector para analizar el momento actual del mercado inmobiliario y las principales tendencias que marcarán el futuro del Commercial Real Estate (CRE) en España.

La jornada 'Aliseda - Commercial Real Estate: Un nuevo punto de inflexión', celebrada en Casa Fuster, ha reforzado el papel de la consultora "como asset manager de referencia para inversores y family offices en Commercial Real Estate", informa en un comunicado este jueves.

Aliseda ha puesto en valor su capacidad para acompañar a los inversores durante todo el ciclo del activo: desde la identificación de oportunidades y el análisis de mercado hasta la estructuración, reposicionamiento, transformación y comercialización de los proyectos.

Actualmente, Aliseda gestiona una cartera diversificada de más de 1.500 millones de euros en activos CRE a nivel nacional, con presencia en segmentos como oficinas, industrial, logístico, comercial, hotelero, centros comerciales y activos alternativoss, y ha originado más de 2.700 millones de euros en oportunidades inmobiliarias off market en los últimos nueve meses, procedentes de más de 170 clientes.

Para inversores, family offices y promotores, la compañía ofrece un modelo de acompañamiento integral que permite identificar oportunidades, evaluar su potencial, definir la estrategia óptima y ejecutar cada fase del proceso con visión de rentabilidad, sostenibilidad y generación de valor a largo plazo.

FERNÁNDEZ DE MESA (CEOE)

En la apertura del evento intervino el vicepresidente de CEOE y presidente de Rothschild & Co España, Íñigo Fernández de Mesa, quien destacó la posición diferencial de España por su crecimiento económico, su capacidad para atraer inversión internacional y el potencial de sectores estratégicos como el inmobiliario y las infraestructuras.

Asimismo, ha subrayado la importancia de impulsar la inversión privada y avanzar hacia un marco regulatorio más ágil para aprovechar las oportunidades que se abrirán en los próximos años.

La sesión también acogió la mesa redonda 'El futuro del mercado: oportunidades de inversión en activos CRE', en la que participaron la Chief Corporate Officer de Colonial, Carmina Ganyet; el socio codirector de RCD Legal, Ignasi Costas, y el ceo de Aliseda, Eduard Mendiluce.

Durante la conversación, los ponentes coincidieron en que el capital inmobiliario ha regresado al mercado español con una visión más selectiva, centrada en activos de calidad, ubicaciones prime, estrategias value add, carteras NPL y proyectos con capacidad de transformación.

Aunque Madrid y Barcelona continúan concentrando buena parte del interés inversor, destacaron también el creciente potencial de ciudades como Sevilla o Valencia, donde la escasez de producto de calidad abre oportunidades para el reposicionamiento de activos y el desarrollo de proyectos de uso mixto.

Asimismo, señalaron que la sostenibilidad, la eficiencia energética y la capacidad de adaptación a nuevas demandas serán factores clave para generar valor en los próximos años.

La mesa también ha abordado el auge de los data centers como uno de los segmentos con mayor recorrido a futuro, así como la posición competititva de España por su conectividad, infraestructuras y atractivo para operadores internacionales.

MENDILUCE

Por su parte, Eduard Mendiluce ha destacado que este nuevo ciclo exige una gestión cada vez más activa y basada en inteligencia de mercado: "Las oportunidades están tanto en los activos prime como en aquellos que pueden transformarse para responder a nuevas demandas. La clave está en identificar ese potencial, acompañar todo el proceso y ejecutar la estrategia adecuada para generar valor a largo plazo", afirmó.

Como cierre de la jornada, el director comercial de Aliseda, Fernando López, ha presentado varios casos que reflejan la capacidad de la compañía para transformar activos terciarios, optimizar su ocupación, adaptar sus usos a la demanda actual y mejorar su valor en el mercado.

CASOS DE ÉXITO

Entre ellos se ha presentado San Nicolás Oeste, un macrodesarrollo de uso mixto en el nuevo distrito aeroportuario de Sevilla, con una superficie total de 473.000 m2 y 517.000 m2 de edificabilidad; el Málaga Halley, activo de oficinas reposicionado para capturar demanda tecnológica y corporativa, con 9.000 m2 de superficie alquilable, una ocupación del 90% y una renta anual de 3,5 millones de euros; o el parque comercial Camino Real, en Madrid, con 23.700 m2, una ocupación del 97% y una rentabilidad bruta del 8%.

En el ámbito retail y hotelero, se abordaron activos como Puerta Cinegia, en Zaragoza, con potencial de reactivación de superficies de oficinas infrautilizadas; una cartera retail granular compuesta por 30 activos plenamente ocupados; y un activo hotelero en Marbella con potencial de reposicionamiento hacia producto lifestyle de cinco estrellas.