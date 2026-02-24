Allison Steiner, nueva consejera de Fluidra en sustitución de M. Steven Langman

Archivo - Sede de Fluidra - FLUIDRA - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Fluidra ha nombrado a Allison Steiner como nueva consejera dominical, en representación de Piscine Luxembourg Holdings, sustituyendo a Michael Steven Langman.

Steiner es también nueva vocal de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad de la Sociedad, reemplazando a José Manuel Vargas Gómez.

Por su parte, Vargas Gómez ha sido designado vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, en sustitución de Langman.