Allison Steiner, nueva consejera de Fluidra en sustitución de M. Steven Langman

Archivo - Sede de Fluidra
Archivo - Sede de Fluidra - FLUIDRA - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 24 febrero 2026 20:33
Seguir en

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Fluidra ha nombrado a Allison Steiner como nueva consejera dominical, en representación de Piscine Luxembourg Holdings, sustituyendo a Michael Steven Langman.

Steiner es también nueva vocal de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad de la Sociedad, reemplazando a José Manuel Vargas Gómez.

Por su parte, Vargas Gómez ha sido designado vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, en sustitución de Langman.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado