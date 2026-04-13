Almirall y el BSC colaborarán para innovar en dermatología médica con computación avanzada e IA

Almirall y el BSC firman el acuerdo. - ALMIRALL

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía Almirall y el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) han firmado un acuerdo marco para acelerar la investigación, la innovación y el desarrollo en dermatología médica mediante el uso de computación avanzada e inteligencia artificial.

Almirall se incorpora así al programa 'BSC Connects', una iniciativa del BSC orientada a conectar el conocimiento científico con el tejido empresarial, informa en un comunicado de este lunes.

Su participación permitirá a Alimrall acceder a "formación especializada, tecnologías punteras y apoyo personalizado" para el codesarrollo de proyectos innovadores de I+D a lo largo de 2026.

Asimismo, aprovechando el "talento y experiencia" del BSC y de Almirall, el marco de BSC Connects permitirá identificar tecnologías innovadoras con alto potencial de impacto y fomentar proyectos conjuntos en ámbitos como la genómica, los gemelos digitales o el diseño de fármacos.

UNA "POTENTE SINERGÍA"

El Chief Scientific Officer de Almirall, Karl Ziegelbauer, ha destacado la "potente sinergia" de la compañía y el centro de supercomputación, que asegura que acelerará la próxima generación de tratamientos dermatológicos.

Por su parte, el director del BSC, Mateo Valero, asegura que el acuerdo es un ejemplo "de cómo la supercomputación y la IA pueden ponerse al servicio de la industria para general un impacto real".