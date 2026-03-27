Alosa, Ginestà y Oques Grasses ganan los Premis Enderrock 2026

Archivo - Giulietta Vidal e Irene Romo, integrantes del dúo Alosa. - JUAN MIGUEL MORALES LOPEZ - ENDERROCK - Archivo

GIRONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los XXVIII Premis Enderrock de la Música Catalana han reconocido a Alosa, con 3 premios, y a Ginestà y Oques Grasses, con 2 galardones cada uno, informa Enderrock en un comunicado.

El dúo Alosa se ha llevado el premio del público a artista revelación y el premio a mejor disco de folk --tanto de la crítica como del público-- por 'El primer cant del matí'.

Oques Grasses han recogido el galardón a mejor artista del año y a mejor directo, mientras Ginestà lo han hecho a mejor disco de pop-rock ('Només viure') y a mejor canción ('Tot el que ens queda'), todos otorgados por votación popular.

Los reconocimientos se han entregado en una gala en Girona la noche de este jueves, conducida por Andreu Juanola y Alba Riera, y con actuaciones de Joan Dausà, Lax'n'Busto, Maria Jaume y La Ludwig Band, entre otros.

GALARDONES DEL PÚBLICO

La votación ha reconocido a 'Cafè pels més cafeteros', de The Tyets, como mejor disco de músicas urbanas; a Judit Nedderman & Pau Figueres, por su trabajo homónimo, como mejor disco de canción de autor, y a 'Brindis', de Cala Vento, como mejor disco de rock.

El mejor disco en lengua no catalana ha sido para Manolo García ('Drapaires poligoneros') y el mejor videoclip, para La Fúmiga, por 'La penúltima'.

PREMIOS DE LA CRÍTICA

La crítica ha reconocido a 'L'ham de la pregunta', de Remei de Ca la Fresca, como mejor disco del año, y a Sidonie como mejor artista, por 'Catalan Graffiti', así como ha concedido un Premi Especial a Rosalía por 'Lux'.

El premio a mejor disco de canción-pop ha sido para 'Paradís', de Júlia Colom; el mejor álbum revelación, 'Sempre i per instint', de Gavina.mp3; el mejor trabajo de músicas urbanas, para 'R31', de 31 FAM; el mejor proyecto solista de pop-rock, para 'Paco Deluxe', de Triquell, y el mejor disco de rock, para 'Futur medieval', de Crim.

Por su parte, Lia Kali se ha llevado el galardón a mejor disco en lengua no catalana por 'Kaelis', y Sexenni ha sido distinguido como mejor grupo de pop-rock por 'Joc de nens'.

PREMIOS DE HONOR Y A LA TRAYECTORIA

El Premi Enderrock d'Honor ha sido para Artur Blasco por su tarea recuperando el acordeón diatónico en el Pirineo y la preservación de tradición oral en las comarcas de montaña, mientras Sílvia Pérez Cruz ha sido distinguida con el Premi Enderrock a la Trajectòria por sus 30 años de carrera.

Sopa de Cabra y Lax'n'busto se han llevado, respectivamente, los premios Enderrock d'Or y Enderrock Estrella.