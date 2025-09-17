Alphanet y Safetroop Technologies conectan sus tecnologías para mejorar la respuesta policial

Alphanet y Safetroop Technologies se alían para mejorar la respuesta de la policía local - ALPHANET

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas catalanas Alphanet Solutions y Safetroop Technologies, especializadas en soluciones tecnológicas de seguridad ciudadana para municipios, han anunciado su alianza estratégica para multiplicar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales.

Mediante la interconexión de sus dos ecosistemas tecnológicos, AlphaDataManager y Connectpol, los agentes de las zonas conectadas, en servicio o no, recibirán en tiempo real notificaciones sobre incidencias en los territorios que pertenecen a la red, informa Alphanet en un comunicado este miércoles.

Asimismo, la policía obtendrá información inmediata de la actividad de vehículos de interés policial en la zona.

Integrado dentro de cualquier software de policía local, autonómica, nacional o internacional, Connectpol puede llegar a incrementar hasta un 80% el número de efectivos policiales informados en pocos segundos, según Alphanet.

"Dado que 4 de cada 5 agentes de una plantilla suelen estar fuera de servicio debido a la alternancia de turnos, el hecho de poder informar a los policías en caso de emergencia amplía el alcance y la capacidad de respuesta", ha apuntado la compañía.