Alumnos valoran negativamente la comida del comedor escolar y ven "demasiadas" normas, según Educo

El 42,2% critica el sabor y el 37,2% la temperatura inadecuada

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnos han valorado negativamente la comida del comedor escolar, creen que hay "demasiadas" normas y piden que se les escuche, según un informe que ha elaborado la ONG de infancia y educación Educo, explica en un comunicado este martes.

En la encuesta, en la que han participado 1.600 adolescentes entre 12 y 18 años de toda España, los estudiantes valoran lo que supone el comedor escolar para la conciliación familiar y estar con los amigos, pero critican diferentes aspectos de la comida.

En Catalunya, la valoración media del espacio de comedor es de un 2,9 sobre 5, y la directora general adjunta de Educo, Guiomar Todó, considera que "es preocupante que, después de más de mil comidas a lo largo de Primaria, el espacio de comedor no reciba una valoración más positiva", y cree que hay margen de mejora.

Para la ONG, el espacio de comedor es parte del derecho a la educación, donde se "educa, protege y enseña a convivir" y defiende que tendría que formar parte del proyecto educativo de las escuelas y dejar de ser tratado como un servicio complementario, en sus palabras.

Los resultados de la encuesta muestran que, en materia de alimentación, aunque la mayoría de alumnos consideran que la comida es saludable y variada (84,9% y 79,9%), 1 de cada 3 la califica de buena o muy buena (33,5%), un 35,2% la ve mala o muy mala y un 31,3% aceptable.

RESULTADOS

Muchos de los encuestados critican el sabor (42,2%) y la temperatura inadecuada (37,2%) o las raciones insuficientes (el 28,8%), y otros muestran su preferencia por la comida elaborada en el mismo centro, frente a la que llega de catering.

Para la mayoría, lo mejor del espacio del comedor es poder jugar y estar con los amigos (91%) pero critican la existencia de "demasiadas normas y castigos": el 57,9% afirma que se queda sin patio si no come suficiente y el 26,6% dice que tiene que comer demasiado rápido.

Por otro lado, el 50,2% de los encuestados valoran que les acompañen y ayuden en este espacio para sentirse mejor; un 57,9% destaca tener tiempo no estructurado y poder escoger a qué jugar y un 53,2% poder escoger con quién jugar; aunque un 17,2% de estudiantes dicen sentirse solos o excluidos en este espacio.

Educo ha pedido que el Govern asuma el compromiso de implementar la gratuidad y universalidad del comedor escolar y establezca un calendario de inversiones; que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat impulse la inclusión del comedor en el proyecto educativo de los centros; y reforzar la figura de los referentes de coeducación, convivencia y bienestar (Cocobe), entre otras demandas.