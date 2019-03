Álvarez de Toledo (PP) rechaza debatir con Sànchez porque "no debería ser candidato"

Publicado 28/03/2019 17:12:24 CET

Dice que su candidatura le produce "el mismo rechazo" que una de Tejero o Milans del Bosch

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP en las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha contestado este jueves al candidato de JxCat, Jordi Sànchez, que no debatirá con él en la cárcel porque considera que una persona procesada por "graves delitos contra la democracia no debería ser candidato".

Lo ha dicho en una carta recogida por Europa Press que ha publicado en su cuenta de Twitter, después de que Sànchez haya invitado a todos los candidatos a las generales a hacer un debate electoral en la cárcel de Soto del Real.

Sànchez ha enviado una carta a los candidatos pidiendo participar en este debate, tras solicitar permiso a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para poder celebrarlo en la prisión.

"No es la rareza de las circunstancias la que me impide debatir con usted en la cárcel. Yo no voy a debatir con usted porque considero que una persona procesada por graves delitos contra la democracia, como es su caso, no debería ser candidato", ha afirmado.

Álvarez de Toledo ha asegurado que la presencia de Sànchez en las listas electorales le produce "el mismo rechazo moral y político" que le habría producido una candidatura de Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch o cualquiera de los que protagonizaron el golpe de Estado del 23F de 1981.

Así, ha anunciado que propondrá al PP impulsar un cambio de legislación "para que nunca más un procesado por graves delitos contra la democracia pueda presentarse a unas eleccciones en España".

Además, la candidata popular ha avisado de que su rechazo a debatir con él "no empaña" su respeto a la presunción de inocencia, y le ha deseado suerte en el juicio del Tribunal Supremo.

"No tenga dudas de que si fuera absuelto o cumpliera su condena estaría dispuesta a debatir con usted", ha concluido.