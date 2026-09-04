Álvarez (UGT) pide una "frontera segura" en Ceuta y ve necesario el traslado de menores

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, este viernes en Ripoll (Girona). - EUROPA PRESS

El sindicato impulsa una campaña contra el auge de los discursos de odio

RIPOLL (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la Unión Europea y al Gobierno de España que garantice una "frontera segura" en Ceuta para evitar que vuelva a producirse una entrada masiva como la que ocurrió en julio, a la vez que ve necesario el traslado de menores no acompañados a otras Comunidades Autónomas.

En declaraciones a medios este viernes en Ripoll (Girona) antes de la presentación de una campaña de UGT contra los discursos de odio junto al secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, Álvarez ha dicho que será "muy bueno" conocer a fondo la información sobre dicha entrada y ha abogado por estudiar la relación con Marruecos en base a esta.

Álvarez también ha pedido que se agilice el proceso de identificación de los menores y preceptores del derecho a asilo político, y ha abogado por el reparto de estos a otros lugares.

"Me parece un acto de cinismo que se convoquen manifestaciones y que no se quiera resolver la llegada de menores no acompañados a los que, en estos momentos, el gobierno de Ceuta no les puede dar un acomodo respetando mínimamente los derechos ciudadanos y los derechos humanos", ha añadido.

CAMIL ROS, SOBRE VOX Y AC

En el marco de la presentación de la campaña 'Qui hi guanya quan l'odi avança?' y que tiene el objetivo de confrontar el crecimiento de la extrema derecha y los discursos de odio, Ros ha defendido que "Trump, Orriols y Abascal piensan lo mismo".

"Lo que está pasando aquí no es diferente, sino que está sucediendo en todo el mundo. Y lo que se está demostrando es que allí donde gobierna la derecha y la extrema derecha no se vive mejor que antes de las elecciones", ha asegurado Ros.

El líder del sindicato en Catalunya ha abogado por no resignarse y dirigirse al 80% de los votantes de Aliança Catalana y 60% de los Vox que, ha asegurado, no se identifican como extrema derecha, y hacer un proceso de explicación y pedagogía para "mejorar la situación".