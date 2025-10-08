Amaia finalizará su gira el 20 de diciembre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaia finalizará su gira de presentación de 'Si abro los ojos no es real' el 20 de diciembre de 2026 con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ha informado Primavera Sound en un comunicado de este miércoles.

Supondrá el cierre de su gira, que contará con paradas en Pamplona (3 de enero, Navarra Arena), A Coruña (31 de enero, Coliseum), Sevilla (6 de febrero, Cartuja Center), Bilbao (3 de mayo, Bizkaia Arena - BEC!) y Valencia (31 de mayo, Roig Arena) durante 2026.

La venta general de entradas para el concierto del Palau Sant Jordi comenzará el 15 de octubre y la preventa será el día de antes, el 14, para usuarios registrados.