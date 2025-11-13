Amaral cerrará en Barcelona y Madrid su gira 'Dolce Vita' en diciembre de 2026

Archivo - El grupo musical Amaral durante su actuación en el concierto solidario de Cadena 100, en el Movistar Arena, a 15 de marzo de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda zaragozana Amaral cerrará su gira 'Dolce Vita' en diciembre de 2026 con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el Movistar Arena de Madrid.

Amaral actuará el 18 de diciembre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y las entradas se pondrán a la venta este viernes, informa este jueves la promotora The Project este jueves en un comunicado.

"Queremos cerrar la gira de Dolce Vita con dos conciertos muy especiales. Está siendo la gira más intensa y personal de nuestra historia como banda, y también la más ambiciosa por la forma en que lo visual y lo sonoro se unen", han señalado Eva Amaral y Juan Aguirre.

El concepto escenográfico ha sido diseñado y dirigido integramente por Eva Amaral, convirtiendo la gira en la más personal del grupo, y estos dos conciertos --en Barcelona el 18 de diciembre y en Madrid el 28-- serán dos de los cuatro que la banda ofrecerá en 2026 junto a las fechas anunciadas para febrero en Avilés y A Coruña.

Eva Amaral y Juan Aguirre volverán al estudio en marzo para dar forma a nuevas músicas y sumergirse en el proceso de composición, un periodo creativo que se verá interrumpido por estos conciertos de diciembre de 2026.