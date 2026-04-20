Amazon ha invertido 5.000 millones de euros en Catalunya desde 2016

La directora general de Amazon España y Portugal, Ruth Díaz - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Amazon ha invertido en Catalunya más de 5.000 millones de euros desde 2016, tras la apertura de su primer centro logístico en Castellbisbal (Barcelona) hace diez años, y ocupa de forma directa a más de 8.000 personas actualmente.

Lo ha dicho la directora general de Amazon España y Portugal, Ruth Díaz, durante su participación en el encuentro 'Amazon i Catalunya: innovació, talent i futur compartit' este lunes en Barcelona, y que ha contado con la participación del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Díaz también ha cifrado el impacto de la compañía en la economía catalana en la última década, con una contribución de más de 4.000 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) catalán desde la apertura del primer almacén en España.

"Desde entonces Catalunya se ha convertido en un eje central de Amazon", ha explicado la directora general, una presencia que se articula a través de 10 centros logísticos en el territorio, el mayor número en todo el país, y de oficinas en Barcelona, en las que se diseñan tecnologías que se exportan al negocio de Amazon a nivel global.

IMPACTO PYMES

Durante la jornada, Díaz ha subrayado el peso de las pequeñas y medianas empresas en la compañía, con un total de 3.700 pymes catalanas presentes en la plataforma, un 21% del total estatal, con exportaciones de 340 millones de euros anuales y un impacto de 550 millones de euros al PIB de Catalunya.

"Las necesidades de las empresas, pequeñas, grandes y medianas, son realmente las mismas. Necesitan tecnología, infraestructura, financiación y talento. La única diferencia es la escala. Y nosotros en Amazon lo que trabajamos de manera continua es en que la escala no sea nunca una barrera", ha defendido Díaz.

INNOVACIÓN Y TEJIDO EMPRESARIAL

Durante la jornada, Sánchez Llibre se ha referido a la importancia de que la innovación de Amazon se traslade al tejido empresarial real, especialmente al gran ecosistema de pymes de Catalunya.

"Amazon no solo es una compañía tecnológica global, es también un socio clave para transformación digital por miles y miles de compañías, catalanas, españolas y europeas", ha defendido.

Respecto a los retos, el presidente de la patronal ha puesto en valor la importancia de impulsar una Inteligencia Artificial que impulse la competitividad, "pero que también respete los valores y genere impacto positivo en la sociedad".

REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN

Por otro lado, Díaz ha señalado la importancia de contar con un sistema regulatorio estable, eficiente y simplificado que impulse la inversión y la innovación: "Es fundamental porque así lo está haciendo el resto del mundo, y necesitamos que Catalunya y España lo hagan también".

También ha pedido una armonización de las regulaciones nacionales en el marco europeo para que "se convierta realmente en un mercado único", y un entorno competitivo equitativo en el que todas las empresas compitan con las mismas reglas de juego.

SOSTENIBILIDAD

De cara al futuro, Díaz ha señalado que Amazon está en Catalunya "para el largo plazo" y que para ello debe formar parte de las comunidades en las que está presente con un compromiso con la sostenibilidad de los negocios y medioambiental.

La compañía se ha marcado el objetivo de alcanzar las cero emisiones para 2040 y es el mayor comprador de energía renovable en España, ha señalado Díaz, mientras que también ha destacado el programa 'Despega', junto a Foment, para impulsar la digitalización de las pymes catalanas, y que ha contado ya con la participación de 50.000 compañías.

El centro logístico de Amazon en El Far d'Empordà (Girona), se convertirá en el "primero del mundo" de la compañía a nivel global de generar toda la energía que consume, a través tanto de una turbina, placas solares y baterías.