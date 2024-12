El AMB aprueba definitivamente su presupuesto general con 2.883 millones de euros para 2025

También da luz verde a instalar un sistema de tratamiento de barros en Montcada i Reixac (Barcelona)

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado definitivamente este martes los Presupuestos generales de esta administración para 2025, con un importe de 2.883 millones de euros, una cifra superior al presupuesto del 2024, que fue de 2.558,5 millones.

Las cuentas han contado con el apoyo de los grupos PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Podem - Confluències, ERC, Vivim Montcada i Reixac, Junts per Tiana, Compromís i Acord per Torrelles; la abstención del PP y el voto en contra de Vox, según ha informado AMB en un comunicado.

El presupuesto del AMB, sin incluir sus organismos asociados, asciende a 1.407 millones de euros, que supone un crecimiento del 16,73% respecto al del año anterior.

PLAN DE INVERSIONES DE ABEMCIA

Durante la sesión también se ha aprobado el Plan de Inversiones d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l'Aigua (ABEMCIA), que recoge las inversiones que la empresa lleva a cabo cada año.

El consejo ha aprobado actuaciones por valor de 42.889.546 euros correspondientes al servicio en baja, relacionadas principalmente con la red de distribución, y aquellas inversiones que formen parte del servicio en alta, concretamente 15.034.189 euros, serán aprobadas por la Agencia Catalana de l'Aigua (ACA).

DEPURADORA EN MONTCADA I REIXAC

Otro de los puntos aprobados ha sido la instalación de un sistema de tratamiento de los barros en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Montcada i Reixac (Barcelona), que actualmente no tiene.

Con la incorporación de este sistema de pretende reducir la producción de barros generados, disminuir el contenido de materia volátil y a su vez permitir la valorización en agricultura, además del aprovechamiento energético en forma de biogas.

VIVIENDA

El Consejo Metropolitano también ha aprobado la cesión de una finca, propiedad del Ayuntamiento del Papiol, a favor del AMB que la destinará a la construcción de un máximo de 75 viviendas asequibles de alquiler.

La política global de vivienda del AMB incluye diversas modalidades, que van desde la compra al alquiler, así como una estrategia "ambiciosa" de rehabilitación de parque existente.