El AMB empieza a hacer seguimiento de mariposas en tres espacios fluviales del río Llobregat

Una mariposa localizada en el río Llobregat - AMB

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Metropolitano de Mariposas, impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), incorpora "por primera vez" el seguimiento de estos insectos en tres espacios fluviales del río Llobregat.

En un comunicado este jueves, el AMB ha explicado que los primeros datos obtenidos en estas zonas muestran que en 2025 la abundancia de mariposas fue 1,5 veces superior que en los parques y hasta casi el triple que en las playas.

El responsable científico del observatorio, Joan Pino, ha afirmado que "si en solo un año ya se han encontrado las mismas especies que de media se encuentran en los parques, es probable que durante las próximas temporadas estos espacios fluviales vayan ganando importancia como zonas de especial interés para las mariposas".