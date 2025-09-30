El AMB inicia el plan de servicios de bus metropolitano en la segunda corona para el año 2028

Archivo - La AMB incorpora 66 nuevos autobuses sostenibles a la flota de Bus Metropolitano - AMB - Archivo

El organismo asumirá entonces la titularidad de la concesión que ahora es del Govern

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciado el proceso que permitirá diseñar el futuro plan de servicios del Bus Metropolitano en la segunda corona para el año 2028, en el marco de la finalización de los contratos de los buses interurbanos que dependen de la Generalitat y que caducan ese mismo año.

El vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB, Carlos Cordón, se ha reunido con alcaldes y concejales de los 18 municipios de la segunda corona metropolitana para mostrar el diagnóstico actual de todos los servicios afectados por la finalización de la concesión, ha informado el AMB en un comunicado este martes.

Actualmente, la Generalitat tiene 13 concesiones que dan servicio a este territorio con 53 líneas de autobús y AMB tiene la competencia de planificación y gestión de la red de buses que tiene origen y destino en el área; ahora también tendrá que licitar estos servicios de la segunda corona que hasta ahora gestionaba el Govern.

"Tenemos por delante un gran reto y el objetivo es trabajar codo con codo con todas las administraciones implicadas para conseguirlo, con el máximo consenso posible y poniendo en el centro al ciudadano", ha expresado Cordón.

Ha añadido que esta nueva responsabilidad les permitirá "tener en cuenta las necesidades de los municipios y de los ciudadanos de la metrópolis y mejorar el servicio, abordando un nuevo diseño y planificación de las rutas".

3 OBJETIVOS

El nuevo plan tiene 3 objetivos, según ha afirmado el AMB: "Conocer e inventariar los servicios actuales; diagnosticar e identificar las deficiencias principales de la red; y elaborar una propuesta de estos servicios de acuerdo con el contexto actual y futuro de la metrópolis".

Ha apuntado que el plan servirá de base para la licitación de los servicios que acaben siendo competencia del organismo metropolitano a partir de 2028.

Además, el AMB llevará a cabo a partir de ahora y hasta finales de año un proceso participativo con los ayuntamientos de la segunda corona y recogerá la información de cada localidad para "compilar todas las necesidades, carencias detectadas y mejoras demandadas".