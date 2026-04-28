El AMB presenta 2 líneas de bus en Tiana y Montgat (Barcelona) para mejorar su conexión interna

Nueva línea de bus B32 en Tiana (Barcelona). - AMB

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos de Tiana y Montgat (Barcelona) han presentado las dos nuevas líneas de bus urbano que el organismo metropolitano pone en marcha este miércoles para mejorar la connectividad interna entre los dos municipios e impulsar la intermodalidad con el resto del transporte público.

En un comunicado este martes, el AMB ha explicado que el vicepresidente de Movilidad y Transporte de la institución, Carlos Cordón, ha visitado las localidades junto a los alcaldes de Tiana y Montgat, Isaac Salvatierra y Andreu Absil.

"Con el estreno de estas dos líneas reforzamos la movilidad en autobús dentro de los municipios, a la par que mejoramos las frecuencias del servicio para dar una respuesta más eficiente a las necesidades de la ciudadanía", ha afirmado Cordón.

NUEVOS BUSES B32 Y B31

Así, en Tiana la nueva línea de bus B32 nace de la transformación de las antiguas B34 y B35, que dejarán de dar servicio, y ofrece un servicio de lanzadora "más rápido" hasta la estación de Rodalies de Montgat con un recorrido único por el primer municipio.

Por su parte, la nueva B31 de Montgat también sustituye las antiguas líneas B34 y B35 y absorbe parte de su recorrido para mejorar la conexión entre los barrios del pueblo.

Con todo, ambas líneas ofrecerán servicio cada 25 minutos en días laborables, mientras que los sábados, festivos y días laborables en agosot la frecuencia será de 50 minutos.