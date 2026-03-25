Amiblu Pipes Spain factura 77 millones en 2025, un 21% más y su récord histórico

El director general de Amiblu Pipes Spain, Xavier Arasanz - AMIBLU

TARRAGONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La filial española del Grupo Amiblu, especializado en tuberías PRFV, Amiblu Pipes Spain, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 77,4 millones de euros, un 21% más que en 2024 y su récord histórico, informa en un comunicado este miércoles.

El aumento de las ventas se debe, principalmente, al crecimiento de los proyectos de modernización y transformación de regadíos, por el impulso de los fondos europeos Next Generation, así como el incremento de las obras de saneamiento y drenaje urbano, y los proyectos del sector industrial.

Por mercado, España significó el 58% de la facturación, seguido de Italia (22%), África (8%) y Europa (12%), y la empresa ha realizado proyectos en Portugal, Alemania, Polonia, Japón, Costa de Marfil, Bélgica, Noruega, República Dominicana y Brasil, entre otros.

El director general, Xavier Arasanz, ha explicado que el aumento de ventas "se debe principalmente a un alto nivel de inversiones, pero también al mayor desarrollo comercial de Amiblu y a la potenciación de nuevas líneas de negocio y mercados".

La planta de la empresa en Camarles (Tarragona) tiene una capacidad de producción que supera los 310 kilómetros de tuberías anuales, y actualmente está llevando a cabo inversiones por valor de 4,2 millones, de los que 2,2 millones proceden de Acció.