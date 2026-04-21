Amics de La Rambla anima a comprar la rosa de Sant Jordi a los floristas de plaza Catalunya

Imagen del póster dedicado a la Rambla dels Caputxins. - AMICS DE LA RAMBLA

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amics de La Rambla ha animado a los barceloneses a comprar la rosa de Sant Jordi a los floristas del emblemático paseo, que ahora están de forma provisional en la plaza Catalunya por las obras de reforma de la nueva Rambla, que ya afectan al tramo central de la vía.

En un comunicado, han recordado que este año La Rambla no tendrá sus tradicionales paradas de libros y rosas, y los puestos se desplazan principalmente al eje de Portal de l'Àngel, avenida Catedral, paseo de Lluís Companys, paseo de Gràcia y Rambla Catalunya.

Sin embargo, ha reivindicado las 3 librerías de La Ramba: Casa Beethoven, especializada en música; la librería Pompeia, centenaria, y la nueva incorporación, Fnac Rambles, y ha asegurado que "en un año difícil" las tres librerías acogerán a los lectores con los brazos abiertos.

La entidad ha recordado que, pese a la excepcionalidad de este año, "Sant Jordi y La Rambla siempre irán juntos", por lo que han organizado dos acciones simbólicas: la alfombra floral en La Rambla Santa Mònica y la presentación del 5 poster de la colección 'Pòsters de La Rambla'.

El grupo de Catifaires del barrio del Raval dibujarán a partir de las 10 horas del jueves una alfombra floral efímera en la Rambla Santa Mònica, con la que quieren recordar "la importancia de los floristas de La Rambla y la propia celebración de Sant Jordi".

El 5 póster de la colección 'Pòsters de La Rambla' está dedicado a la Rambla dels Caputxins, y sus autores, Reskate Studio, han reflejado la celebración de Sant Jordi en este tramo del paseo, homenajeando los plátanos centenarios.

SITUACIÓN PROVISIONAL

Además, también proponen 50 actividades que se pueden hacer este Sant Jordi en La Rambla a pesar de las obras, entre las que se encuentran mirar las obras y visita equipamientos como el Palau Güell, Museu de Cera, el Gran Teatre del Liceu, almorzar en el mercado de la Boqueria y pasear en Las Golondrinas, entre otros.

"Es un traslado provisional y en 2027, con las obras ya terminadas, Sant Jordi volverá a lucir en La Rambla y volveremos a disfrutar de rosas y libros", ha asegurado la entidad.