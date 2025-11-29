Amin Maalouf recibe el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la FIL de Guadalajara

El escritor Amin Maalouf en la FIL de Guadalajara
Publicado: sábado, 29 noviembre 2025 20:13

GUADALAJARA (MÉXICO), 29 (EUROPA PRESS)

El escritor franco-libanés Amin Maalouf ha recibido el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 en la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, abierta este sábado y que se prolongará hasta el domingo 7 de diciembre con Barcelona como invitada de honor.

Maalouf, tras una 'laudatio' del escritor Jorge Volpi, ha agradecido el galardón y ha dicho que el mundo atraviesa "una época desconcertante, a veces incluso aterradora", pero al mismo tiempo uno de los periodos más fascinantes que ha vivido la Humanidad, y ha considerado que la literatura es más necesaria que nunca.

Ha asegurado que su gran pasión es "observar el curso del mundo", que ha dicho que nunca se ha debilitado, y que le ha proporcionado alegrías pero también tristezas y decepciones como con las guerras, la voz casi inaudible de las organizaciones internacionales y el retroceso del universalismo y la democracia.

El jurado destacó en la concesión por unanimidad del premio que Maalouf "tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea porque explora con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno" y por una de las voces más importante de la actualidad.

La FIL ha premiado a Maalouf porque en sus novelas y ensayos explora la memoria y el exilio y da voz a los desarraigados y viajeros de distintas épocas; por su pensamiento humanista, crítico y generoso, y por recordar que "la esperanza reside en el reconocimiento de las herencias compartidas".

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances se entrega como reconocimiento a una obra de creación en cualquier género literario y desde su primera edición, en 1991, lo han recibido Nicanor Parra, Ida Vitale, Mircea Cartarescu, Emmanuel Carrère y Margo Glantz, entre otros.

