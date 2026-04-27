Amitav Ghosh avisa del riesgo de que el cambio climático se perciba como "preocupación elitista"

Archivo - El escritor bengalí Amitav Ghosh - ARADHANA SETH -CAPITÁN SWING - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor bengalí Amitav Ghosh defiende la adopción de medidas realistas contra el cambio climático para evitar que el activismo medioambiental sea percibido como una "preocupación elitista".

En una entrevista con Europa Press, Ghosh explica que, cuando ocurre una catástrofe climática o pandémica, la gente se resiste a verla en un sentido amplio, por lo que "la tarea de generar un movimiento masivo es inevitable y ahí no hay ni literatura ni catástrofe climática que sean capaces de hacerlo por sí solas".

El autor, candidato al Premio Nobel, publica el libro 'El gran delirio' (Capitán Swing) donde critica que la política y la literatura optan por la reflexión moral individual en lugar de afrontar el cambio climático como un ámbito de acción colectiva.

Ghosh ve motivos políticos y económicos en la ausencia del tema climático en la literatura de ficción: "Hay una tendencia que va en auge después de 1990 con el colapso de la Unión Soviética y la idea de que el capitalismo extremo es el único sistema económico viable. A raíz de eso vemos cómo la literatura se centra cada vez más en el individualismo y en el consumo".

En su opinión, esa situación genera una sociedad egoísta en la que los jóvenes están cada vez más volcados en sus teléfonos móviles, lo que les dificulta relacionarse con sus iguales, mientras en las redes sociales, el tema del medio ambiente se polariza.

"De lo que se trata es de encontrar medidas realistas, porque si no se tienen en cuenta cómo ciertas medidas van a afectar o cómo pueden ser adoptadas por la población en general, se corre el riesgo de que cualquier activismo medioambiental sea percibido como una preocupación elitista", advierte.

Afirma que, en el siglo XIX, autores como Victor Hugo participaron en causas sociales, "algo que en cierto modo se desvaneció a lo largo del siglo XX, pero en los últimos 15 o 20 años, intelectuales han participado en Occidente en muchas causas distintas y eso incluye también a las causas medioambientales".

POSTPOLÍTICA

Sin embargo, en su libro alude a "una sociedad civil paralizada" ante un poder con intereses oscuros imposible de controlar y que da lugar a una postpolítica.

"La gente se ve cada vez más desempoderada y puedo poner el ejemplo de la conferencia climática de París en 2015, cuando las organizaciones sociales civiles fueron totalmente soslayadas y arrinconadas de las conferencias y cuando intentaron organizar manifestaciones de protesta se las arrinconó a espacios marginales", lamenta.

Ghosh se muestra escéptico respecto a la posibilidad de que la lucha contra el cambio climático no se considere una lucha de izquierdas o de derechas: "Al final esta crisis no se puede resolver con políticas públicas exclusivamente.

Nos encontramos en una situación de conflicto, no soy político y la forma de resolver la no la veo nada fácil".

REDES SOCIALES Y MIGRACIÓN

Respecto a la migración climática, el escritor que los motivos que llevan a un persona son muy complejos, "no hay nunca una única razón y creo que hay un aspecto muy importante en las migraciones que es el de las tecnologías de la comunicación, los móviles, las redes sociales tienen un papel importantísimo en las migraciones y sin embargo esto no se suele tener en cuenta".

Ghosh afirma que la cifra de personas que emigran a la Unión Europea "es diminuta comparada con la migración alrededor del mundo" y que, en el caso de India, hay enormes movimientos de personas, muchos provocados por sucesos climáticos, pero "este movimiento es mucho mayor dentro del país que hacia fuera".