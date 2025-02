Anesdor rechaza las restricciones a las motocicletas de combustión del plan del Govern

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) ve "inaceptable" que el plan para impulsar el vehículo eléctrico entre 2025 y 2030 presentado este lunes por el presidente del Govern, Salvador Illa, incluya aplicar restricciones en la circulación de motocicletas de combustión antes de 2030.

De forma general, Anesdor ha valorado positivamente el Plan, en el que la contribución a la movilidad sostenible de la moto eléctrica se verá reforzada, "tanto desde el punto de vista del usuario, como desde el punto de vista industrial", ha informado la Asociación este martes en un comunicado.

Esta medida afectaría a más de 1.180.000 motos censadas en Catalunya cuya movilidad se vería restringida, según Anesdor, por lo que ha solicitado aclarar la medida, que afectaría "sólo a las motocicletas y no a otros vehículos de combustión" como los coches.

El secretario general de Anesdor, José María Riaño, ha asegurado que "incluir la medida de restringir todas las motos de combustión, discriminándolas respecto a otros vehículos, es simplemente inaceptable".

La Asociación ha recordado que, a diferencia de los coches, no hay motocicletas con etiqueta Eco porque no hay modelos híbridos ni propulsados a gas, "pues no tienen sentido tecnológico en un vehículo tan ligero".