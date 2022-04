Antich (Òmnium) pide "que se tenga en cuenta" a las entidades para cambiar la política lingüística

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha pedido "que se tenga en cuenta" a las entidades y a la comunidad educativa y científica para modificar la Ley de Política Lingüística en Catalunya.

En un mensaje enviado a los socios, ha explicado que existe un acuerdo entre entidades y que, si no se tiene en cuenta, "no será un acuerdo de país y no será posible dar apoyo a ningún cambio de la Ley de Política Lingüística", recoge un comunicado este sábado.

Ha criticado "dejadez a la hora de garantizar el modelo de escuela catalana", y ha puesto en valor que Òmnium destina la mayoría de sus recursos, en sus palabras, a la lengua y la cultura catalana.