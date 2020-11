Antifrau lamenta que sobresueldos de De Alfonso "menoscaban" el esfuerzo por ganar confianza

Gimeno pide al Parlament adaptar la regulación de salarios tras el informe de la Sindicatura de Cuentas

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha lamentado este miércoles que los complementos salariales indebidos que cobró el exdirector Daniel de Alfonso, según un informe de la Sindicatura de Cuentas, "menoscaban" el esfuerzo por ganar confianza.

"Son hechos pasados con direcciones anteriores, pero la Oficina es una. Resurge nuevamente y menoscaba el enorme esfuerzo que estamos haciendo para intentar ganar la confianza de la ciudadanía", ha dicho Gimeno en su intervención por videoconferencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament.

"Cada vez que la Sindicatura ha expresado alguna actuación inadecuada, estuviéramos o no de acuerdo, nuestro equipo, yo, he actuado en consecuencia cumpliendo", ha afirmado, y ha recalcado que él compareció en el Tribunal de Cuentas por esos hechos al tener conocimiento para reclamar al anterior director las cantidades que cobró indebidamente, y que los actuales altos cargos ya no perciben esos complementos.

Ha agradecido que los grupos parlamentarios valoren su gestión distinguida de la anterior, y ha señalado que en la OAC "se están recibiendo más denuncias que nunca", lo que interpreta como una muestra de confianza hacia la institución.

Este miércoles Gimeno también ha pedido al Parlament modificar el texto que regula las categorías profesionales y los salarios del personal de la OAC, para adaptarla a lo señalado por la Sindicatura de Cuentas en su último informe sobre la entidad.

La Sindicatura recomendó que los salarios del personal de Antifrau debían regularse con los Estatutos del reglamento y gobierno interiores del Parlament (ERGI), y a raíz de ese informe, Gimeno ha propuesto modificar la regulación propia de Antifrau, "manteniendo el criterio de autonomía" de la institución, y añadir algunos aspectos sobre la estructura retributiva, entre ellos la antigüedad, para equipararlo a los Estatutos de la Cámara.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha agradecido a Gimeno que pidiera comparecer para explicarse tras el informe de la Sindicatura, y ha resaltado "el cambio que ha supuesto su gestión en la Oficina" desde que está en el cargo.

Ferran Pedret (PSC) ha lamentado que probablemente el cambio de la regulación que propone Antifrau no podrá aprobarse antes de acabar la legislatura, si bien ha agradecido la comparecencia de Gimeno y ha mostrado la "absoluta necesidad de cerrar la etapa anterior" en la OAC, ante lo que ha ofrecido la contribución de su partido para que recupere prestigio social.

Por parte de CatECP, Marc Parés ha deseado "ver cómo la Oficina Antifrau contribuye a poner luz en la corrupción", y ha expresado su preocupación por las contrataciones de urgencia hechas durante el estado de alarma con mecanismos no habituales.

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha considerado que el caso de Antifrau "ha demostrado las designaciones políticas como una perversión que ha llevado a la peor situación posible, que el organismo encargado de perseguir la corrupción sea el que se está poniendo en cuestión".

Manuel Reyes (PP) ha agradecido las explicaciones de Gimeno y ha lamentado "que el órgano fiscalizador que tiene que velar para evitar la corrupción y el fraude tenga estas sombras, porque daña muchísimo a la institución", y ha pedido protocolos para evitar que algo así se repita.

Por parte de ERC, Jordi Orobitg ha pedido diferenciar la gestión anterior a la de Gimeno, y se ha mostrado convencido de que "existe la percepción política y social generalizada de que estas circunstancias no volverán a producirse".

Desde JxCat, Marc Solsona ha valorado que Gimeno acuda a la comisión para explicar su gestión al frente de Antifrau "e instalar este manera de actuar diferenciada del anterior mandato, muy marcado por la conducta fraudulenta del anterior director".