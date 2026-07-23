Se apaga la llamarada por el escape de gas en plaza de Sants de Barcelona tras más 12 horas

Los bomberos echando agua sobre la llama ocasionada por el escape de gas en la plaza de Sants, a 23 de julio de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La llamarada surgida este miércoles por la noche por la deflagración de un escape de gas en las obras de la estación de Metro de Plaça de Sants de la L5 se ha apagado este jueves sobre las 11.10 después de más de 12 horas, según ha podido comprobar Europa Press.

Los Bombers de Barcelona han apagado las mangueras que lanzaban agua y con las que estaban controlando el fuego mientras trabajaban en la obturación de 4 puntos en las tuberías de gas.

La explosión se produjo a las 22.10 de este martes y ha dejado a 8 trabajadores heridos, que evolucionan "positivamente", según el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle.