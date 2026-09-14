Aplazada hasta el 21 de septiembre la decisión sobre ceder la causa del 'caso Montoro' a Madrid

Archivo - El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro comparece ante la comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2025, en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La resolución de la Audiencia Provincial de Tarragona para decidir si cede la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a un juzgado de Madrid se ha aplazado hasta el 21 de septiembre, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press este lunes.

El texto explica que la magistrada ponente, Susana Calvo, se encuentra de baja laboral y que, después de haber acordado que la magsitrada Maria del Prado Escoda sea sus sustituta, "se deja sin efecto la votación y fallo prevista para el día de hoy y se señala para la deliberación y fallo el próximo 21 de septiembre".

El documento añade que la decisión se puede impugnar a través de un recurso de reposición ante el letrado de la Administración de Justicia mediante un escrito que se debe presentar en un plazo de 3 días contados desde el siguiente al de la notificación.

En concreto, la Audiencia Provincial de Tarragona estudia el recurso de apelación presentado por la defensa de Equipo Económico contra el rechazo del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, de ceder la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a un juzgado de Madrid.

Rus desestimó en abril la petición de las defensas de varios investigados, que sostienen que no es competente para llevar a cabo la investigación.