La Appec reivindica las revistas y la prensa en catalán como "motor del consumo cultural"

La 25 Nit de les Revistes i la Premsa en Català, celebrada este miércoles en Barcelona - JORDI PLAY - APPEC

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació de Publicacions Periòdiques en Català (Appec), Germà Capdevila, ha revindicado las revistas y la prensa en catalán como parte fundamental del ecosistema del territorio y "motor del consumo cultural" en ámbitos como la literatura, la música y las artes escénicas.

Lo ha dicho durante la 25 Nit de les Revistes i la Premsa en Català, celebrada este miércoles en Barcelona, a la que han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, informa la Appec en un comunicado.

Capdevila ha remarcado el papel de las revistas "en un mundo donde el bombardeo digital es constante, 24 horas al día, 7 días a la semana".

Ha insistido también en la necesidad de un compromiso institucional estable para la sostenibilidad del sector: "Si queremos un sector cultural potente, hace falta destinar el 2% del presupuesto de Cultura y tener un sistema de ayudas objetivas, transparentes y bien financiadas".

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

El presidente de la Appec ha anunciado que la asociación impulsará un nuevo plan estratégico para la próxima década, estructurado alrededor de la publicidad, la difusión y la distribución, la promoción y la formación.

El objetivo es "reforzar la presencia" de las revistas en catalán tanto en el ámbito físico con el digital, consolidar su sostenibilidad económica y continuar ampliando la base de lectores, especialmente entre el público joven.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Durante la Nit, la Appec ha entregado 12 premios y 4 reconocimientos a la trayectora, ya anunciados, entre los cuales el premio Comunicació al comunicador y humorista Peyu y el premio Cultura a la activista y librera de Perpignan (Francia) Joana Serra.

También ha otorgado el premio a Mejor Publicación a 'Solstici' en la categoría de Revista, a 'Nova Conca' en prensa y a 'Time Out Barcelona' en digital.

El galardón a Mejor Reportaje de Revista ha sido para 'Viatge real a la ficció negra' de David Marin, publicado en 'Horitzons', y el premio a Mejor Reportaje de Prensa, para 'Brigades Internacionals a Cambrils' de Andreu Dalmau, que puede leerse en 'Revista Cambrils'.

La Appec ha concedido el premio a Mejor Diseño Editoral a 'Oryx' en categoría de revista, 'Som Garrigues' de prensa y 'The New Barcelona Post' en digital; por votación popular, 'Saó' ha ganado el premio Mejor Portada de Revista, y 'Fonoll', a Mejor Portada de Prensa.

En el apartado de reconocimientos, se han conmemorado los 25 años de existencia de las revistas 'Protagonistes, ja!', 'Viure en família' y 'Agrocultura', así como el 50 aniversario de 'El Breny'.