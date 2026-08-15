Aprobado el proyecto ejecutivo para renovar el interior de manzana de Clotilde Cerdà de Barcelona

Zona donde se llevará a cabo el proyecto - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que la Comisión de Gobierno ha aprobado el proyecto ejecutivo de renovación del interior de manzana de Clotilde Cerdà, en el barrio del Fort Pienc, en el distrito del Eixample de Barcelona.

Según explica en un comunicado este sábado, el Ayuntamiento ubicará ahí un área de juego infantil "totalmente accesible" que sustituirá la actual, y donde se renovará todo el espacio que había quedado desactualizado con los cambios en el entorno en los últimos años.

Está previsto que las obras comiencen a finales de año y finalicen en el verano de 2027; la actuación se enmarca en el Programa d'Espais de Proximitat i Interiors (PEPI) y tiene un coste aproximado de 1 millón de euros.

El proyecto permitirá incorporar en la zona de juegos infantiles nuevas actividades lúdicas e incrementar la vegetación; también se mejorará la accesibilidad al espacio central; y se actualizarán instalaciones y mobiliario urbano, en una actuación que permitirá mejorar la calidad de 1.930 metros cuadrados de espacio público.

Este interior de manzana se ha ido ampliando desde su creación, con una nueva entrada por la calle Sardenya y con la construcción del Institut Angeleta Ferrer.

El concejal del Eixample, Jordi Valls, subraya la importancia de los interiores de manzana "como espacios clave para mejorar la calidad de vida en el distrito, porque aportan zonas verdes, fomentan la convivencia y crean espacios de relación social dentro de un tejido urbano muy denso".