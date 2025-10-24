La APttCB ve a los autónomos "en el punto de mira" fiscal aunque se congelen las cuotas en 2026

El presidente de la APttCB y de la Fettaf, Joan Torres Torres. - APTTCB

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Catalunya y Baleares (APttCB) considera que la propuesta planteada de cuota mínima para los trabajadores autónomos carece de proporcionalidad y avisan de que seguirán "en el punto de mira" aunque se congelen las cuotas en 2026, informan este viernes en un comunicado.

El presidente de la APttCB y de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), Joan Torres Torres, ha recordado que "el sistema de tramos de los autónomos está vigente desde 2023 y hasta ahora prácticamente no se ha terminado la regularización que la seguridad social debe aplicar para los casos en que se ha ingresado de más o de menos en las cuotas de ese año".

Añaden desde la entidad que establecer una cuota de 217 euros mensuales "para personas que ingresan sólo 670 euros supone una carga fiscal desmedida que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables y con menor capacidad de ahorro".

EFECTO REGRESIVO

Auguran un "efecto profundamente regresivo, ya que exige un esfuerzo contributivo mucho más elevado --en términos relativos-- a las rentas más bajas que a las más altas".

Además, avisan, puede desincentivar la actividad económica y dificultar la entrada o continuidad de autónomos con proyectos pequeños o incipientes.

"Que los autónomos estamos en el punto de mira ya hace años que lo tenemos claro, las empresas grandes tienen despachos de abogados que recorrerán las revisiones que la administración les haga", ha afirmado el director de Comunicación de la APttCB, Xavier Masdéu, en referencia a los planes de control tributario del Gobierno.