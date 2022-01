Aragonès se abre a reunirse con Lambán y defiende abordar los JJ.OO. junto con otros temas

CASTELLÓ DE FARFANYA (LLEIDA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha abierto a mantener una reunión con el presidente de Aragón, Javier Lambán, si este cambia de criterio --suspendió el encuentro previsto para este viernes-- para abordar la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno junto con otros temas que comparten como autonomías limítrofes.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en Castelló de Farfanya (Lleida) después de que Lambán haya explicado que canceló la reunión este viernes por la "nula voluntad de acuerdo" de la Generalitat en este asunto.

Aragonès ha rehusado replicar a Lambán asegurando que no quiere entrar en polémicas y ha insistido en su predisposición para reunirse: "Si hay una reunión más adelante no depende de mí, depende del presidente del Gobierno de Aragón, que ayer decidió con su criterio, que ya le dije que no compartía, cancelar la reunión de hoy, si él cambia de criterio, no tengo ningún problema en reunirme y resolver las cuestiones que no encajen".

